A1 schenkt „Krone“-Lesern Wärme, Licht & Hoffnung

A1 will den „Krone“-Leserinnen und -Lesern also auch besonders ökologischen Adventzauber schenken. Viele von uns haben jetzt wegen des laufenden Lockdowns vielleicht nicht die Möglichkeit, sich einen Adventkranz zu besorgen - oder haben wegen drückender Sorgen bisher gar nicht daran gedacht. Die „Krone“ und A1 können hier vielleicht noch in letzter Minute Abhilfe schaffen. Gerade in den schwierigen Tagen dieser Krise sind wir froh, mit A1 in Österreich einen so zuverlässigen Telekommunikationsprovider zu haben.