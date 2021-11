Hartbergs Problem? Die „kleinen“ Stolpersteine

Doch viel zu oft hat diese Rechnung bei den Oststeirern heuer einen Fehler. Gegen die vermeintlichen Anwärter auf die „Flop-Sechs“ (wie Klagenfurt, Tirol, Admira, Altach oder Ried) holten die Steirer in bisher acht Spielen nur sechs von 24 möglichen Zählern. Gegen die Europacup-Starter Rapid und Sturm gab es dafür Siege, gegen den LASK einen Punkt. Irgendwie verkehrte Welt in Hartberg. Wie am Samstag wieder in Ried: Kainz und Co. spielten besser, hatten mehr Ballbesitz und Torchancen – nur die Zähler blieben letztlich halt im Innviertel