Verbannung der Radler von B 179 nicht so einfach

TVB hat Radfahrverbot beantragt

Das Konzept der Verbannung der Radler von der Bundesstraße durch die Verordnung eines Radfahrverbotes ist sogar in der so genannten Fernpassstrategie vom Land Tirol fix verankert. Vor gut einem Monat stellte nun Imst Tourismus das Ansuchen an die BH Imst, ein Radfahrverbot von Imst/Pitztal-Kreisverkehr bis zum Fernsteinsee zu erlassen. „Es wäre ja paradox, wenn einerseits das Land in der Fernpassstrategie ein Radfahrverbot explizit anstrebt und der verlängerte Arm würde dies nicht realisieren“, sagt TVB-Geschäftsführer Thomas Köhle, der allerdings weiß, dass noch etwas fehlt: die lückenlose Asphaltierung. Teilpassagen sind noch ohne festen Belag.