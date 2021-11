„Dritter Stich“ in Tirol nach vier Monaten möglich

Termine für eine dritte Impfung seien über www.tirolimpft.at ab sofort 120 Tage nach der zweiten Impfung buchbar. „Viele Tirolerinnen und Tiroler wollen vorsorglich frühzeitig ihre dritte Impfung erhalten, um bestmöglich geschützt zu sein. Wie auch in anderen Ländern haben wir uns auch in Tirol dazu entschieden, diesen Weg der dritten Impfung ab sofort umzusetzen“, so Platter.