Tote und Schwerverletzter bei Brand in Pottendorf

Tödlich hat der Brand in einer Wohnung im niederösterreichischen Pottendorf am Dienstagabend geendet. Eine 84 Jahre alte Frau und ihr 91 Jahre alter Mann waren von den Einsatzkräften reglos in den Räumlichkeiten aufgefunden worden. Beide wurden in kritischem Zustand in Spitäler eingeliefert. Die 84-Jährige verstarb wenig später.