Neuhauser: „Schön finde ich, wer empathisch ist“

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? „Faltenfrei“ (20.15 Uhr) heißt die neue ORF-2-Komödie, in der Adele Neuhauser als egozentrische Star-Autorin und Beauty-Ikone in eine ganz andere Rolle als die der sonst so taffen „Tatort“-Kommissarin schlüpft.