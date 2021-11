Lewis vs. Max: „Es kommt zur großen Eskalation!“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“! Themen diesmal in der Sendung bei Peter Frauneder und Michael Fally: das äußerst turbulente Grand-Prix-Wochenende in Brasilien (Frauneder prophezeit: „Es kommt in dieser Saison noch zur großen Eskalation zwischen Hamilton und Verstappen“), das Karriereende von Valentino Rossi, der Doppelsieg Österreichs beim Parallel-RTL in Lech-Zürs, Österreichs letzte WM-Qualifikationsspiele, die Zukunft von Franco Foda, Didi Kühbauers Aus bei Rapid, der Tod von Paul Gludovatz und Felix Gottwalds Abrechnung mit dem Sportministerium.