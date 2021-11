FPÖ-Funktionär: „Ich musste um mein Leben kämpfen“

Mit einem langen Facebook-Posting sorgt am Sonntag der freiheitliche Funktionär Michael Wagner aus Bad Gleichenberg in der Steiermark für Aufsehen: Er ist schwer an Corona erkrankt, liegt im LKH Feldbach und musste auf der Intensivstation um sein Leben kämpfen. Nun appelliert er: „Passt auf euch auf!“ Er will sich in sechs Monaten jedenfalls impfen lassen.