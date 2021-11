Anna Gasser: „Viele Kuscheleinheiten mit Theo“

„The Spark Within“ heißt der brandneue Doku-Film, in dem sich alles um das Leben und die Karriere von Anna Gasser dreht. Just am Tag der Premiere stattete die Olympiasiegerin, Weltmeisterin und Gesamtweltcupsiegern krone.at einen Besuch ab, um im Studio mit Michael Fally über Kuscheleinheiten mit Theo (der Katze ihrer Eltern, Anm.), private Einblicke, die Anfänge ihrer Snowboard-Karriere, verdutzte Eltern, die Pionierleistung mit dem gestandenen „Cab Triple“, Olympia 2018 und Olympia 2022 zu plaudern.