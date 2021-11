2G heißt in Gurgl und Ischgl „Ganz Genial“

Die Fünf-Sterne-Häuser Trofana Royal in Ischgl und das Hotel Hochfirst in Obergurgl – auch familiär verwoben – trafen bereits vor über einem Monat die 2G-Entscheidung. „Es war in erster Linie der Wunsch der Mitarbeiter, dann realisierten wir, dass auch die meisten Gäste froh darüber waren“, schildert Alexander von der Thannen, Trofana Royal-Chef und gleichzeitig TVB-Obmann, „ursprünglich wollten wir 2G in ganz Ischgl einführen, das war aber gesetzlich nicht möglich. So behalfen wir uns mit dem Hausrecht.“