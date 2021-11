Caritas-Direktorin: „Sehen mehr Tiroler in Not“

Die Spitze der Armut: 300 Obdachlose in Innsbruck

Die Caritas ist täglich auch mit den Extremformen von Armut konfrontiert. An der Spitze stehen Obdachlose. Rund 300 sind es derzeit in Innsbruck. Auch sie docken bei der Caritas an. 19.000 Mittagessen wurden im vergangenen Jahr in der Katharina-Stube in Innsbruck ausgegeben – nicht nur an Obdachlose. „Auch wir verzeichnen Zuwächse und neue Klienten. Menschen, die es bisher gerade noch alleine geschafft haben, jetzt aber Hilfe brauchen“, berichtet Leiterin Gertraud Gscheidlinger. Auch in der Pandemie war die Katharina-Stube immer geöffnet.