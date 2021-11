Lokale, über die man spricht: Shanghai

Die klassischen Gerichte wurden pfiffig entstaubt und erhalten durch hochwertige Produkte eine völlig neue Qualität. 8 Schätze made in Austria (21 €) vereint Fleisch vom Bio-Huhn, vom Ötscherblick-Schwein und vom Simmentaler Rind mit knackig buntem Gemüse. Auch das Gongbao Huhn (19 €) lässt mit aromatischer Frische und milder Schärfe alles vergessen, was man bisher mit so einem Gericht verband. Schlicht großartig: der Chinesische Eintopf vom Reh (18 €) mit würzig geschmortem Fleisch, belebendem Winterrettich und Erdäpfeln.