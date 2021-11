Nach Wintereinbruch: Ansturm auf die Werkstätten

1000 Autos in einer Woche

Bei Porsche in der Innsbrucker Haller Straße ging es am Donnerstag ebenfalls rund: „Es ist, als hätten wir noch nie Schnee gehabt“, schilderte Betriebsleiter Manfred Hofmann. In der Woche vom Nationalfeiertag wurden in der Werkstatt ausschließlich Reifen gewechselt – bei insgesamt rund 1000 Pkw. Zur Entzerrung schickt das Autohaus schon ab August Erinnerungsmails an seine Kunden aus.