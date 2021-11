„Ganz vorstellen kann ich es mir noch nicht“

Der kehrte 2010 (bis 2012) und 2020 erneut nach Grödig zurück. Dazwischen coachte der Lungauer in der Bundesliga bei Wr. Neustadt (94 Partien), beim WAC (87 Spiele). Nun geht seine Trainerkarriere in Grödig zu Ende. Samstag sitzt der 54-Jährige in Anif letztmals auf der Bank, konzentriert sich dann auf seine Rolle als sportlicher Leiter und Nachwuchschef in Grödig. Der 40-fache Teamkicker sprach mit der „Krone“ über: