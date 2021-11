Leichtsinn hält wieder Einzug in Tiroler Bergen

„In den Gletscherskigebieten herrschen derzeit Traumverhältnisse, abseits der gesicherten Pisten ist es lebensgefährlich“, weiß Stefan Pichlsberger, Ortstellenleiter der Bergrettung Tux-Lanersbach. Spalten lassen sich unter einer dünnen Neuschneeschicht nicht erkennen, überall lauern gefährliche Felsbrocken. Dennoch schlüpfte der Deutsche am Dienstag gegen 16 Uhr am Hintertuxer Gletscher unter der Pistenabsicherung hindurch und folgte Spuren anderer Kamikazes ins freie Gelände. Dann passierte das, was zwei weitere Variantenfahrer heuer schon im freien Skiraum in Hintertux erlebten: Er fiel in eine offene, rund acht Meter tiefe Gletscherspalte.