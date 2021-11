Tirol ist für ausländische Firmen sehr attraktiv

Von der Gamsstadt aus will das auf SEO (Suchmaschinenoptimierung) spezialisierte Unternehmen den Markt in Österreich erschließen. Die gesellschaftsrechtlichen Vorbereitungen hierfür wurden bereits erledigt. Und die Neo-Geschäftsführerin Karin Wagner aus Kitzbühel ist schon fleißig auf Büro- und Mitarbeitersuche. Kürzlich besuchte aus diesem Anlass Tirols Wirtschaftslandesrat Anton Mattle (ÖVP) den Inhaber von Seokratie, Julian Dziki, in der Zentrale in München.