Spitzbübische Kate bietet William tote Larven an

Die jüngeren Royals vertreten in Glasgow auch die Queen. Die 95 Jahre alte Königin hatte eigentlich persönlich nach Glasgow reisen und an dem Empfang teilnehmen wollen. Auf ärztlichen Rat sagte sie die Reise jedoch kurzfristig ab und sendete stattdessen die Videobotschaft, in der sie auch ihren im April gestorbenen Ehemann Prinz Philip als leidenschaftlichen Umweltschützer würdigte.