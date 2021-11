Tanja Raunig: „Hier steht die Zeit still“

Haben Sie da ein paar besondere Tipps für mich?

Noch sehr schön ist der Green-Wood Cemetery in New York oder der jüdische Friedhof in Marrakesch. Aber auch wenn ich in Österreich im Sommer wo spiele, z. B. in Melk, da spaziere ich auch dort immer gerne durch die Friedhöfe, das gehört mittlerweile zum Fixprogramm.