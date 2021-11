Das Herz! Agüero fehlt Barcelona mehrere Monate

Der FC Barcelona muss drei Monate lang ohne Stürmer Sergio Agüero auskommen! Wie der spanische Klub am Montagabend mitteilte, hat sich der 33-jährige Argentinier einem Therapie- und Diagnose-Prozess zu unterziehen. Agüero war am vergangenen Samstag zu einer kardiologischen Untersuchung in eine Klinik gebracht worden, da er sich im vorangegangenen Spiel der Katalanen gegen Alaves unwohl gefühlt hatte ...