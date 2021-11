„Mit Tod endet Sterben, aber nicht das Leben“

Mit Palliativmedizin letzten Tage gestalten

Es gibt viele Möglichkeiten, das Lebensende eines Menschen zu begleiten. Zahlreiche Menschen haben Angst vor einer Übertherapie - vereinfacht ausgedrückt, vor medizinischen Maßnahmen, die nicht mehr die Lebensqualität der Patienten steigern. Palliativmediziner können Schwerkranke am Lebensende unterstützen und ihnen viele Sorgen nehmen: Kein Mensch muss unter Schmerzen sterben. Zusätzlich zu den Stationen in Krankenhäusern kümmern sich 60 mobile Teams in Österreich darum, dass Patienten - sofern es möglich ist - zu Hause sterben. Dies ist nämlich der Wunsch von 95 Prozent der Menschen (siehe Video oben). Statistisch gesehen, machen zum Beispiel in Wien sechs von zehn Menschen ihren letzten Atemzug in einem Krankenhaus. Ein weiterer positiver Aspekt von Palliativmedizin: Die Angehörigen erhalten auch Betreuung.