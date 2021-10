Tore von Holzhauser & Schwab zu Siegen ihrer Klubs

Der 28-jährige Mittelfeldspieler erzielte am Samstag in der 13. Runde beim 3:0-Heimsieg des Tabellenletzten aus Antwerpen über Seraing den Führungstreffer (23.). Nach einem Doppelpack von Marius Noubissi (78., 81.) vergab Holzhauser in der Nachspielzeit einen Elfmeter.