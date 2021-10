Knaller! FIFA verliert Prozess um Freistoß-Spray

Nach der WM in Brasilien verwendete der Weltverband das Spray weiter, aber ohne Zustimmung. Mit dem Spray wird der Abstand der Mauer bei Freistößen markiert. Silva und Allemagne hatten das Produkt in fast 50 Ländern patentrechtlich schützen lassen. Nach Abschluss des Prozesses in Brasilien wollen sie auch in anderen Ländern klagen.