Diese Models sind schärfer als Bond es erlaubt!

Der „MMKx007“-Badeanzug wurde von den sexy Outfits der Bond-Girls inspiriert und kam gerade rechtzeitig zum Start des neuen Bond-Streifens „Keine Zeit zu sterben“ auf den Markt. Am Donnerstag versammelten sich zudem eine Reihe an Model-Schönheiten auf einer Yacht vor Miami sowie am Strand, um den sexy Einteiler perfekt in Szene zu setzen.