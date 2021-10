Graz: „Gammelfleisch-Prozess“ wieder vertagt

Nur ein „Chaos-Tag“

Im Herbst 2019 wurde bekannt, dass in einem südsteirischen Schlachthof „Gammelfleisch“ unter die normale Ware gemischt worden war. Der damalige Geschäftsführer bleibt weiter bei seiner Version: Er übernehme Verantwortung für einen „Chaos-Tag“, an dem wegen einer defekten Waage tatsächlich genussuntaugliches Fleisch in den Handel gelangte. Über Jahre gängige Praxis sei dies aber nicht gewesen. Er hielt auch an seiner Aussage fest, wonach es bis 2019 in vielen Schlachthöfen üblich gewesen sei, ausgeschiedene Schweinehälften widerrechtlich im „Knochencontainer“ zu entsorgen.