Das sind die 100 besten Köche Österreichs 2021

Das Branchenmagazin Rolling Pin präsentiert den ultimativen Insiderguide für die österreichische Spitzengastronomie! Das Who is Who der österreichischen Kochszene hat dem 24. Oktober 2021 bereits seit Monaten entgegengefiebert, um endlich zu erfahren, auf welche Plätze sie dieses Jahr von ihren Kollegen bei den 100 BEST CHEFS AUSTRIA gereiht wurden.