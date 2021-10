Prohaska: „Will zu Weihnachten auch warm essen“

Herbert Prohaska ließ ein regelrechtes Pointenfeuerwerk los! Österreichs Jahrhundertfußballer war einer der Stargäste bei der Buchpräsentation von Peter Frauneders „Sportidole hautnahe“. Von Michael Fally in diesem Rahmen auf die Bühne gebeten, lief „Schneckerl“ zur verbalen Höchstform auf. „Habt ein Herz“, wandte er sich in seinem unnachahmlichen Charme an die anwesenden Gäste: „Kauft das Buch von Peter Frauneder! Er hat mir versprochen, dass vom Reinerlös zwei Euro an mich und meine Familie gehen. Die ist inzwischen ja wirklich groß. Wir wollen zu Weihnachten auch warm essen.“ Die extra für die Buchpräsentation aufgezeichnete Sondersendung gbt‘s heute, Mittwoch, 27. Oktober, um 21.10 Uhr in voller Länge auf krone.tv zu sehen. Stargäste neben Herbert Prohaska: Reini Herbst, Michaela Dorfmeister, Hans Pum, Franz Wohlfahrt, Michael Konsel und Musiker Pete Art.