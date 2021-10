Jetzt wird‘s eng! Sturm gehen die Spieler aus

„Wir müssen uns ganz genau anschauen, aus welchem Spieler wir noch was rausholen können.“ Sturm-Coach Christian Ilzer weiß, dass seine Truppe nach den Schlagerwochen am Zahnfleisch daherkriecht. „Es gibt Überlegungen in alle Richtungen. Wenn uns jetzt bis auf Andi Kuen die Spieler auf der Achterposition ausgehen, müssen wir strategisch einiges verändern."