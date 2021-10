Mehr Heizkosten-Zuschuss in Salzburg gefordert

Ähnlich sieht es auch die Sozialstadträtin von Salzburg Anja Hagenauer (SPÖ): „Wenn die Energiepreise weiter so steigen, kommen wir um eine Erhöhung nicht herum.“ In der vergangenen Heizperiode 2020-2021 bekamen insgesamt 4327 Personen in Salzburg den Heizkostenzuschusses von 150 Euro pro Antrag ausbezahlt. Unter den positiv erledigten Anträgen waren 1016 Haushalte mit Sozialunterstützung und 1433 Haushalte von Mindestpensionisten.