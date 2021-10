Farbenlehre: Die Steirer sind grün bis ins Mark

Grün steht für Ordnung, Natur und Wachstum

Dazu kommen wohl auch die positiven Eigenschaften, die man mit der Farbe verknüpft. Sie ist das Zeichen der erwachenden Natur, der Hoffnung, der Fruchtbarkeit. Auch im Christentum steht das Grün für neues Leben und Hoffnung, also für die Osterzeit und die Auferstehung und nicht zuletzt für die Eucharistie, das Sakrament der heiligen Kommunion. Und als Signalfarbe bedeutet es Ordnung, steht für das Positive, das Normale, das Unproblematische. Wir sind also an grüne Ampeln und Notausgangsschilder gewöhnt. Dazu kommen in der Steiermark vielfach grüne Parkbänke, Logos sowie Straßen- und Firmenschilder. Man kann also sagen, die Farbe Grün ist auch die Farbe Steiermark. Im Rahmen der bis Ende Oktober laufenden Steiermark Schau widmet sich auch das Grazer Volkskundemuseum in seinem Café Grün der steirischen Farbe. Mit oft überraschenden Erkenntnissen!