„Die schlimmste Niederlage in Andi Ogris‘ Leben“

„Das war die schlimmste Niederlage im Leben des Andi Ogris“, sagt „Kronen Zeitung“-Sportchef Peter Frauneder in diesem Video (produziert im Rahmen seiner Buchpräsentation, zu sehen am Mittwoch, 27.10., um 21.10 Uhr auf krone.tv). Worauf sich Frauneder bezieht: auf ein Darts-Turnier, bei dem Ogris als haushoher Favorit galt, dann aber im Finale doch verlor. Franz Wohlfahrt, einer von vielen Star-Gästen bei der Buchpräsentation und damals Zeitzeuge, fügt hier im Video schmunzelt an: „Möglich, dass ein paar Mix-Getränke dem Andi den Sieg gekostet haben.“ Wohlfahrts Auftritt in voller Länge, moderiert von Michael Fally, sehen Sie hier im Video.