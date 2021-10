Reißeckbahn wird mit Helikopter abtransportiert

Für die Reißeckbahn, die jährlich 35.000 Gäste auf das Reißeck gebracht hat, ist wohl endgültig jede Hoffnung auf eine Wiedereröffnung verloren. Mittels Helikopter werden jetzt die Waggons abtransportiert und dann verschrottet. Zumindest einen dieser Wagen hat sich Bürgermeister Kurt Felicetti gesichert, er will diesen als Andenken an die Bahn in der Gemeinde aufstellen.