Mit dem Rad die Stimmung eingefangen

Zwei Jahre lang will die EU im Rahmen ihres Zukunftsprozesses die Stimmung gegenüber dem Staatenbund bis in den letzten Winkel der Union einholen. Der Kommissionsvertreter in Österreich, der Deutsche Martin Selmayr, hat sich deshalb für eine Tour quer durchs Land auf das Rad gesetzt, um mit den Österreichern ins Gespräch zu kommen.