Polen: Warnung vor „Explosion“ der Pandemie

In Polen hat am Mittwoch Gesundheitsminister Adam Niedzielski vor einer „eigentümlichen Explosion“ der Corona-Pandemie gewarnt, nachdem sich die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden im Vergleich zur Woche davor um 100 Prozent gesteigert hatte. Auch am Dienstag war der Wert im Vergleich zum Dienstag der Vorwoche bei 85 Prozent gelegen, erklärte Niedzielski.