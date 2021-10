Heikes sozialer Einsatz sprengt alle Grenzen

Bittere Not und Armut vor der Haustür

Über die Tafel Österreich wird an jedem Samstag in Bad Gleichenberg knapp eine Tonne an Lebensmitteln an 100 Familien verteilt, die auf diese Spenden angewiesen sind. Auf Initiative von Heike Schmidt sind in den letzten Jahren eine Kleiderbörse, ein Vintage-Laden, eine Möbelbörse und ein Trauercafé gegründet worden, um die unterschiedlichsten Nöte und Sorgen der Menschen zu lindern: „Ein Anruf genügt, und wir können innerhalb weniger Stunden eine ganze Wohnung einrichten.“