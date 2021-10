Land Steiermark stoppt Impfung mit Johnson&Johnson

Außerdem sei bei der Bevölkerung nicht angekommen, dass man bei diesem Impfstoff nicht nur eine Dosis brauche: „Johnson & Johnson benötigt so wie andere Impfstoffe nach 28 Tagen die zweite Auffrischungsimpfung, und es ist in der Bevölkerung noch immer nicht angekommen, dass das so ist, und deswegen lautet die Empfehlung des Bundes, Johnson & Johnson nicht mehr zu verimpfen.“ Angeboten werde dann Pfizer/Biontech und Moderna.