St. Pölten trennt sich von Generalmanager Blumauer

Mit zwei Siegen in den letzten beiden Runden fand St. Pölten nach dem Abstieg in die 2. Liga spät, aber doch in die Spur. Sportlich, wohlgemerkt, hinter den Kulissen herrschte hingegen weiter Anspannung. Und zwar mit Folgen. Die ständige Kritik, die von allen Seiten auf den Verein niederprasselte, hinterließ tiefe Spuren. Zu viele, teils peinliche Baustellen, katastrophale Außendarstellung. Stets im Schussfeld: Generalmanager Andreas Blumauer.