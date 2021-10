GAK im Anmarsch: Ganz Obdach sieht im Sommer rot

Die Würfel sind gefallen! An die 100 Klubs aus dem Amateurbereich haben sich beim Gewinnspiel der neuen Fußball-Plattform fan.at in Kooperation mit der „Steirerkrone“ beworben, ein Heim-Testspiel gegen den Grazer Traditionsklub GAK zu gewinnen. Mit dem FC Obdach wurde nun der große Gewinnerklub ermittelt. Im Frühsommer 2022 - der genaue Termin wird noch bekannt gegeben - rollt die „rote Lawine“ mitsamt ihres stimmgewaltigen Grazer Anhangs also in Richtung Obdach. Einem Volksfest im Zirbenlandstadion steht nichts mehr im Wege!