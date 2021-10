Der nächste Streich! ÖFB-Schreck Maehle schlägt zu

In der 53. Minute leistet sich Österreich einen unnötigen Ballverlust im Mittelfeld. Delaney macht das Spiel schnell und spielt den alleingelassenen Maehle links am Strafraum an. Der Atalanta-Legionär hat ausreichend Zeit und schiebt das Leder problemlos ins linke untere Eck zum 1:0 für die Gastgeber.