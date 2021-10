Ein Pflegeheim mit Candle-Light-Dinner im Angebot

Das Sozialzentrum in Traiskirchen ist eines der Flaggschiffe von SeneCura, dem größten privaten Pflegeheimanbieter Österreichs. Nach negativen Schlagzeilen und Personalmangel zeigt man hier Zugänge und Chancen in der Pflege auf. Und was alles möglich ist, damit Menschen in Würde ihren Lebensabend verbringen können.