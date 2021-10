Christus-Statue in Rio feierte 90. Geburtstag

Rio de Janeiro hat am Dienstag den 90. Geburtstag der Cristo-Statue mit einer Messe in der Kathedrale der Millionenmetropole gefeiert. Weil es in den vergangenen Tagen regnete, war der Gottesdienst von den Füßen der Statue auf dem Corcovado-Berg in das Gebäude verlegt worden, wie die brasilianische Nachrichtenagentur Agência Brasil berichtete.