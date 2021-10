Tierheim nimmt extrem verwahrloste Hühner auf

Im Tierparadies Schabenreith in Steinbach am Ziehberg in Kirchdorf an der Krems tummeln sich neben klassischen Haustieren wie Hunde und Katzen auch zahlreiche Hühner und Hähne. Kürzlich bekam diese gefiederte Schar erneut Zuwachs: Dem Tierheim wurden ein Hahn und eine Henne aus extrem schlechter Haltung übergeben. Die beiden Unglücklichen sind in einem komplett verwahrlosten Zustand, ihre Krallen viel zu lang und verwachsen, die Zehen teilweise in Bänder verwickelt.