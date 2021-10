Abgeordneter kritisiert Park-Privileg für Polizei

Regelrechter Shitstorm folgte

Neos-Abgeordneter Helmut Hofer-Gruber sieht darin ein „Privileg“ für den öffentlichen Dienst. Auf sein Posting in sozialen Medien folgte allerdings ein regelrechter Shitstorm. Er nimmt’s gelassen: „Für Friseure und andere Kleinunternehmer findet die Stadt keine Lösung, aber für die Polizei schon. Mich wundert der Gegenwind aber nicht, bei so was melden sich immer gleich Personalvertreter und Co.!“