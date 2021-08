Kritik an Park-Chaos vor Kindergarten in Baden

Für Fußgänger ist die Bahngasse in Baden zu einem gefährlichen Pflaster geworden. Bis weit in den Kreuzungsbereich zum Hötzendorfer Platz ragen die abgestellten Autos mittlerweile hinein. Passanten bleibt beim Überqueren der Straße nichts anderes übrig, als zwischen den geparkten Autos durchzugehen. Die Folge: Sie werden erst im letzten Moment von anderen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen. Da sich in diesem Bereich aber auch der Kindergarten befindet, wurde zuletzt die Kritik an dem Park-Chaos immer lauter. Auch die Volksanwaltschaft trat bereits an die Stadt heran und forderte bauliche Maßnahmen, um die Situation zu verbessern.