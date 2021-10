Verstappen wieder Leader ++ DTM-Herzschlag-Finale

Das Motorsport-Wochenende hat es durchaus in sich gehabt! Beim Großen Preis von Istanbul gibt es den insgesamt vierten Führungswechsel an der Spitze der WM-Wertung und einen beflügelnd fahrenden Valtteri Bottas, der seinen zehnten Sieg in der Formel 1 feiert. Moderator Martin Grasl und Motorsport-Experte Richie Köck sprechen aber auch über das unfassbar spannende Abschlusswochenende mit einem Überraschungssieger in der DTM. Außerdem alles zur Marokko-Rallye mit Matthias Walkner sowie die Vorschau auf das letzte Heim-Rennen in der großen Karriere des Valentino Rossi in der Moto-GP.