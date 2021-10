Ökohelden-Treffen: „Als wir das Thayatal retteten“

Es waren tiefe Schatten, die sich 1984 über das Thayatal legten. Denn es war durchgesickert, dass unmittelbar hinter dem Eisernen Vorhang, der damals das Naturparadies scharf trennte, ein Kraftwerk in konkreter Planung war. Vor allem einem versetzte diese Bedrohung einen Stich mitten ins Umweltherz. „Wir waren bereit, für dieses Naturparadies zu kämpfen, koste es, was es wolle. Unser damaliger Bürgermeister Norbert Kellner war sofort im Boot“, erinnert sich Franz Kraus beim jetzigen Treffen der Weggefährten an die Öko-Hiobsbotschaft von jenseits des wildromantischen Flusses. Doch die Natur obsiegte. 1991 schuf unser Nachbarland einen Nationalpark.