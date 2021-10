„Vorarlberg-Wechsel schließe ich kategorisch aus“

Als in der vergangenen Winterpause absehbar wurde, dass sich die Wege des 1. FC Nürnberg und Georg Margreitter trennen werden, kamen – wie schon so oft – Gerüchte auf, wonach der Montafoner in seine Vorarlberger Heimat, genauer gesagt zu Bundesligist Altach, wechseln könnte. „Ich habe keine Ahnung, woher diese Gerüchte immer wieder kommen“, wundert sich der 32-Jährige, der sich bei seinem neuen Arbeitgeber pudelwohl fühlt.