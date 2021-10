Roy Black: Er starb an gebrochenem Herzen

Für Retzer waren es mehrere Punkte, die damals in der Tragödie in Blacks Hütte im deutschen Heldenstein mündeten: „Ja, wir hatten gerade einen extrem heißen Drehtag in Verona hinter uns gebracht. Danach hatte er auf der Heimfahrt mit dem Chauffeur nach Velden zwei Flaschen Wein getrunken“, unterstreicht er im Gespräch mit ADABEI. Hinzu kam, wie er sagt, „dass er damals auch bekundet hat, dass es ihm nicht gut geht. Die Herztabletten, die ich auf Rezept für ihn geholt habe, hat er nicht genommen. Und so hat dann schließlich eines zum anderen geführt. Denn scheinbar hat er ja in der Hütte die Tabletten dann gesucht, weil die Laden aufgerissen waren ...“