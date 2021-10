Neue Straßennamen für zwei Lienzer Straßen

Gleich zwei Namensänderungen gibt es in der Osttiroler Bezirkshauptstadt. Zum einen wird die Burghard Breitner-Straße in Maria Ducia-Straße umbenannt. Zum anderen ändert man den Namen des Abschnittes der Julius Durst-Straße in Franz Kranebitter-Straße. Darauf einigte sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.