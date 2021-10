Der „Unsterbliche“: Der Mythos Rindt lebt!

Jochen Rindt, Österreichs erster Formel-1-Weltmeister, lebt auch 51 Jahre nach seinem Tod in den Fan-Herzen weiter. Die Stadt Graz gedenkt heute mit Festakt an die Motorsport-Legende. Prominente Gäste wie Bernie Ecclestone, Jackie Stewart oder Nina Rindt sind in in der steirischen Landeshauptstadt vor Ort.