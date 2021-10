Vermisste Vierbeiner und Tiere zur Vergabe

Die hübsche Katzendame Luisa (drei Jahre) ist im Tierheim sehr verschreckt. Sie versteckt sich meist in ihren Kuschelhöhlen und traut sich nicht, mit Menschen in Kontakt zu treten. Für Luisa wird ein ruhiges, liebevolles Zuhause gesucht, in dem ihre neuen Halter sie mit viel Geduld doch noch zum Auftauen bewegen und ihr zeigen, dass Kuscheln wunderschön sein kann! Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 - 116 oder per Mail an katzenvergabe@tierquartier.at